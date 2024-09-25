Вирусы эволюционируют: какие проблемы принесет осенний сезон

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 11 0

Эпидемиолог Никифоров: высок риск заболеть несколькими инфекциями одновременно

Вирусы эволюционируют: какие проблемы принесет осенний сезон

Фото: www.globallookpress.com/West Coast Surfer

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Чем будем болеть этой осенью и есть ли способы избежать серьезных осложнений?

Начинающийся осенний сезон вирусов окажется непростым. Об этом заведующая кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины РНИМУ имени Николая Ивановича Пирогова, доктор медицинских наук Владимир Никифоров рассказал KP.RU.

Погода все ухудшается, а вместе с уходом теплого солнышка снижается и человеческий иммунитет. Ослабленный организм плохо борется с болезнетворными бактериями, поэтому вирусы и инфекции начинают активно распространяться. Эта осень сулит нам стать достаточно сложной в эпидемиологическом плане.

Помимо стремительно нарастающей волны заболевших COVID-19, который еще и успел прогрессировать в очередную новую форму, появились новые виды гриппа и ОРВИ, поражающих нижние дыхательные пути. Все это смешается воедино и начнет агрессивно наступать на население.

«На протяжении многих лет я придерживаюсь комплексного подхода к лечению ОРВИ с применением как противовирусных средств широкого спектра действия, так и симптоматических препаратов», — дал рекомендацию специалист.

Многие начинают пить огромное количество витаминов и использовать для профилактики «народные методы», не понимая, что БАДы тоже должен назначать специалист после проведения анализов. Категорически нельзя употреблять все, что попадается под руку, даже, если оно кажется полезным.

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