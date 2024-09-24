«Нагрузка на мышцы и связки»: чем опасен для здоровья неправильный матрас

Особенно внимательно относиться к этому вопросу стоит людям с хроническими заболеваниями.

Неправильный выбор матраса может привести к проблемам со спиной. Об этом в беседе с aif.ru рассказал ассистент кафедры анатомии человека ИАМ РНИМУ имени Пирогова Алексей Решетун.

«При неправильном выборе матраса может быть нагрузка на мышцы, на связки, и мышцы могут не отдохнуть за ночь, поэтому человек просыпается с уже больной спиной», — отмечает специалист.

При этом боль может быть кратковременной и возникать только после пробуждения. Однако при наличии каких-то серьезных хронических заболеваний могут начаться воспаления.

«Грыжи диска, например, могут быть обострения», — объяснил Решетун.

Правда, неправильно подобранный матрас вряд ли может стать причиной бессонницы. Но дискомфорт и болевой синдром в области спины фактически обеспечен.

Ранее 5-tv.ru писал, как избавиться от холки на спине. Для многих людей это весьма серьезная проблема, поскольку недуг не только вызывает эстетический недостаток, но и негативно сказывается на здоровье.