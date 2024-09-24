«Нагрузка на мышцы и связки»: чем опасен для здоровья неправильный матрас

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 41 0

Неправильный выбор матраса может привести к проблемам со спиной

«Нагрузка на мышцы и связки»: чем опасен для здоровья неправильный матрас

Фото: Lennart Preiss/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Особенно внимательно относиться к этому вопросу стоит людям с хроническими заболеваниями.

Неправильный выбор матраса может привести к проблемам со спиной. Об этом в беседе с aif.ru рассказал ассистент кафедры анатомии человека ИАМ РНИМУ имени Пирогова Алексей Решетун.

«При неправильном выборе матраса может быть нагрузка на мышцы, на связки, и мышцы могут не отдохнуть за ночь, поэтому человек просыпается с уже больной спиной», — отмечает специалист.

При этом боль может быть кратковременной и возникать только после пробуждения. Однако при наличии каких-то серьезных хронических заболеваний могут начаться воспаления.

«Грыжи диска, например, могут быть обострения», — объяснил Решетун.

Правда, неправильно подобранный матрас вряд ли может стать причиной бессонницы. Но дискомфорт и болевой синдром в области спины фактически обеспечен.

Ранее 5-tv.ru писал, как избавиться от холки на спине. Для многих людей это весьма серьезная проблема, поскольку недуг не только вызывает эстетический недостаток, но и негативно сказывается на здоровье.

+17° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
92.86
-0.06 103.41
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:56
«Лучше всего заносить в дом»: Путин и Греф обсудили объемы инвестиционных кредитов в РФ
20:44
Российская армия освободила 12 населенных пунктов в Курской области
20:31
«Свободу сосискам!» — Стармер оговорился, призывая освободить заложников ХАМАС
20:16
Провальная многоходовочка: Дженнифер Лопес пытается вернуть Бена Аффлека
20:04
«Почти полномасштабна война»: США отвернулись от Израиля из-за ударов по Ливану
19:49
Вопрос на засыпку: что спрашивать у работодателя на собеседовании

Сейчас читают

Синоптики сообщили о наступлении старого бабьего лета - потом зарядят холодные осенние дожди
Запихнули в авто и увезли: неизвестные в масках похитили бизнес-леди из Саратовской области
Три мирных жителя Горловки пострадали в результате обстрела ВСУ
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака