Потребовалась полиция: скандал омрачил похороны сына Понаровской

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 19 0

Во время похорон сына Понаровской у охраны произошел конфликт с журналисткой

Потребовалась полиция: скандал омрачил похороны сына Понаровской

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Охранник звезды напал на папарацци во время прощания.

Во время похорон сына певицы Ирины Понаровской Энтони Родда произошел скандал с фоторепортерами. Об этом рассказал MK.RU

Единственный наследник звезды внезапно умер от сердечного приступа в 39 лет. После ужина он ушел в душ, а его супруга уснула. Когда женщина встала утром, то увидела, что любимого рядом нет, а из ванной комнаты доносятся звуки воды. Она побежала туда, но было уже поздно. Музыкант был мертв.

Состоялось отпевания в храме иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской слободе. Безутешная Понаровская, которая души не чаяла в сыне, была убита горем. Она рыдала над гробом и прощалась с Энтони. И без того тяжелый момент омрачился скандалом с фоторепортерами.

Мероприятие не было закрытым. Однако, когда журналисты начали снимать Ирину у тела усопшего, охранники звезды попросили их перестать. Папарацци не отреагировали на замечание и продолжили, чем вызвали гнев телохранителя.

Мужчина налетел на одну из журналисток и стал выдирать у нее из рук камеру. Девушка оказалась бойкой и начала убегать, чтобы спасти ценные снимки.

Под раздачу попали и другие репортеры. Мужчина требовал удалить все с карт памяти устройств.

Ситуацию удалось разрешить только после вмешательства сотрудников правоохранительных органов.

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