Довели? Бена Аффлека застали у «рехаба» после слухов о воссоединении с Джей Ло

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 29 0

Бен Аффлек появился в реабилитационном центре, чтобы навестить друга

Довели? Бена Аффлека застали у «рехаба» после слухов о воссоединении с Джей Ло

Фото: www.globallookpress.com/Mimmo Carriero

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Поклонники не на шутку испугались за здоровье знаменитости.

Актера Бена Аффлека заметили на выходе у реабилитационного центра в Лос-Анджелесе. Фотографии звезды предоставило издание Daily Mail.

Голливудская звезда не раз проходил курс лечения в рехабе, чтобы справиться с алкогольной зависимостью. Борьба эта была тяжелой, поэтому многие поклонники сразу стали беспокоиться за знаменитость, когда увидели его на выходе из подобного заведения.

Кроме того, недавно инсайдеры стали заявлять, что после Дженнифер Лопес Аффлек снова взялся за бутылку. А на днях бывшие возлюбленные появились вместе на публике и породили массу слухов о своем воссоединении.

Однако гадать публике долго не пришлось, так как актер находился в реабилитационном центре спортивной медицины, который не имеет отношения к людям с пагубными привычками.

Оказывается, Аффлек всего лишь навещал своего близкого друга, который проходит там лечение.

Ранее 5-tv.ru писал, что уже саму Дженнифер Лопес подозревают в алкогольной зависимости. Друзья певицы считают, что всему виной разрыв артистки с Беном Аффлеком.

Певица и актер впервые расстались в 2004 году. Однако в 2021 году пара объявила о воссоединении. В 2022 году Аффлек и Лопес расписались, однако в апреле этого года их брак дал трещину.

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