Пять человек пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород

Количество раненых после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород составило пять человек, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале.

Ранее губернатор сообщил о четырех пострадавших, однако после за медицинской помощью обратился мужчина, у него осколочное ранение ноги. Пострадавшего доставили в городскую больницу Белгорода.

«После оказания необходимой медицинской помощи он (постиравший прим. ред.) отпущен домой на амбулаторное лечение. Состояние четверых госпитализированных оценивается медиками как средней степени тяжести», - написал в публикации губернатор.

На месте прилетов работают сотрудники МЧС, Росгвардии и бригады скорой помощи, также присутствует мэр Белгорода Валентин Демидов. Очаги возгорания потушены, ведутся работы по выявлению повреждений. Жителям разрушенных домов предложили переехать в пункты временного размещения.

Также была выявлена авария на линии газопровода. Сейчас сотрудники оперативно работают над устранением проблемы.

Над Белгородом 24 сентября дважды сработала система ПВО. Было сбито несколько воздушных целей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что десять жителей села под Белгородом ранены при обстреле ВСУ.