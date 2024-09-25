В России выявлены первые заболевшие подвидом ковида XEC

В России впервые обнаружен новый вариант коронавируса — ХЕС, это подштамм Омикрона. Заболевших выявили в Ростовской области и в Уфе, сообщает Роспотребнадзор.

Вирус проявляется аналогично предыдущим подвидам ковида — лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, но он лучше обходит иммунную систему и быстрее заражает организм человека. Однако он все еще реагирует на существующие вакцины, поэтому защитой может стать прививка.

Сейчас это особенно важно, поскольку заболеваемость коронавирусом растет. За последние семь дней зарегистрировано больше 36 тысяч новых случаев, что на 11,5% больше, чем неделей ранее. В целом, число заболевших респираторными вирусными инфекциями выросло на четверть.