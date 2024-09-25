«По цепочке»: когда у россиян вырастет зарплата после повышения МРОТ

С 2025 года власти снова будут считать минимальный размер оплаты труда по иной схеме.

С 1 января 2025 года повысится размер минимального прожиточного минимума (МРОТ). Эксперты URA.RU отмечают, что это приведет к росту зарплат по всей стране.

На заседании правительства премьер-министр страны Михаил Мишустин подчеркивал, что в соответствии с указом президента Владимира Путина необходимо обеспечить опережающий рост МРОТ. К 2030 году он должен достичь 35 тысяч рублей.

«С начала следующего года минимальный размер оплаты труда будет увеличен более чем на 16,5% и составит 22 440 рублей. Это поможет повысить заработные платы порядка четырех миллионов работников», — говорил премьер.

В 2022 году МРОТ повышался дважды, а в 2023 году — один раз. Последнее увеличение минимального прожиточного минимума произошло 1 января 2024 года — он вырос до 19 242 рублей. В этот период временно применялась методика, направленная на рост МРОТ, к которому добавлялись три процентных пункта.

С 2025 года повышение МРОТ будет рассчитываться исходя из медианной зарплаты (средней по стране), и составит не 42%, а 48%. Директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович считает, что такой подход позволит увеличить зарплаты более высокооплачиваемым сотрудникам.

«МРОТ платят неквалифицированным работникам, и когда его повышают, это вызывает вопросы у тех, кто зарабатывал чуть больше и имеет более высокую производительность. И так по цепочке. Поэтому во многих случаях работодатель при повышении МРОТ должен пропорционально пересматривать весь фонд оплаты труда, иначе сотрудники уйдут работать в другое место», — объясняет эксперт.

Возвращение к прежней схеме повышения коэффициента говорит о том, что государство уверено в своих финансовых возможностях, комментирует директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Расчет по средней зарплате — это мировая практика. То, что Россия вернулась к такой схеме, означает, что в ближайшее время повысится оплата труда и в бюджетном секторе. Если бы не было денег, государство не решилось бы на такие меры.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что МРОТ влияет на всю социальную политику в целом.

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