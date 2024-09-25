Армия РФ зачистила от боевиков ВСУ шахту «Южно-Донбасская № 3» в Угледаре

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Евгения Романова
Евгения Романова 22 0

Российские войска продолжают спецоперацию на Украине.

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы России полностью зачистили от боевиков армии Украины шахту «Южно-Донбасская № 3» в Угледаре. Соответствующие кадры с места оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На видео изображено, как российские бойцы установили на крыше здания шахты флаг России. Таким образом они обозначили, что территория больше не контролируется киевским режимом.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ сдались в плен после сброса листовок на их позиции под Угледаром. Прежде чем открыть артиллерийский огонь по выявленной точке, российские бойцы дали им возможность сохранить свои жизни.

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