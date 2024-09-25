Миллионы в год: Муцениеце требует у Прилучного баснословные алименты

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 34 0

Муцениеце планирует увеличить алименты от Прилучного до 24 миллионов рублей

Миллионы в год: Муцениеце требует у Прилучного баснословные алименты

Фото: Тараканов Вадим/ТАСС

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Разборки между бывшими супругами все никак не утихнет.

Актриса Агата Муцениеце планирует добиться увеличения алиментов от экс-супруга Павла Прилучного в десятки раз. В год она хочет получать от отца своих детей 24 миллиона рублей. Об этом в беседе с KP.RU рассказал приятель артистки.

«Итого, по самым скромным подсчетам, Агата рассчитывает получать от мужа по два миллиона в месяц, то есть 24 миллиона рублей в год», — заявил собеседник издания.

Сейчас Прилучный выплачивает алименты в размере 50 тысяч рублей в месяц за каждого ребенка — Тимофея и Мию. Новые «расценки» Муцениеце ее приятель объясняет увеличением дохода звезды «Мажора». Дело в том, что его гонорары выросли почти вдвое — Прилучный теперь получает порядка 800 тысяч рублей за съемочный день.

Собеседник издания добавил, что актер не просто так после поездки с сыном Тимофеем на отдых не вернул его в итоге бывшей супруге. Утверждается, что звезда планирует оформить над ребенком постоянную опеку, оставив дочку из-за малого возраста у Муцениеце. Причем Прилучный уже имеет «компромат на Агату», утверждает приятель последней.

Ранее 5-tv.ru рассказал о первой симпатии Павла Прилучного к его новой пассии Зепюр Брутян.

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