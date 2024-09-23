Прилучный признался: симпатия к Брутян появилась еще в браке с Муцениеце

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 21 0

Актер рассказал, какое впечатление на него произвела молодая актриса.

Прилучный признался: симпатия к Брутян появилась еще в браке с Муцениеце

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российский актер Павел Прилучный рассказал, что его симпатия к коллеге Зепюр Брутян появилась во время их первого знакомства. Актера цитирует teleprogramma.org.

Это произошло в период работы над сериалом «В клетке». Тогда актер еще находился в браке с Агатой Муцениеце.

«Мы задружились. Она мне очень нравилась по-человечески, правда, я всегда думал: „Вот была бы она постарше, такая девчонка красивая!“ Да и я на тот момент был женат. У нас, правда, уже были не очень хорошие отношения в семье, но все равно я бы не… ну, неважно», — вспоминает Прилучный.

К слову, свою вторую свадьбу актер решил отпраздновать, в отличие от первой, с размахом. Если торжество по случаю заключения брака с Агатой Муцениеце было тихим, семейным, то на свадьбе с Брутян Прилучный «оторвался» как следует.

«Жахнуть, так жахнуть», — вспоминает актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агату Муцениеце постигли неприятности. Актриса травмировала ногу. Теперь, по ее мнению, занятия спортом придется исключить.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
92.58
-0.12 103.38
0.13
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 сент...

Последние новости

1:59
В Иране раскрыт план по дестабилизации страны
1:37
Прилучный признался: симпатия к Брутян появилась еще в браке с Муцениеце
1:15
Разгромившего могилу Маслякова вандала отправили в психбольницу
0:53
«Бывали у меня дома»: Волочкова рассказала об опыте общения с психологами
0:31
Исследования показали, как яд медоносных пчел убивает раковые клетки за 60 минут
0:09
«Кэш» из группы «Слот» презентовал свой первый сборник стихов

Сейчас читают

В Подмосковье вспоминают жертв теракта в «Крокусе»
Читаем мантры: как ошибки в прошлой жизни мешают нам разбогатеть
«У меня с рук упал»: тетя умерших после ужина пельменями детей поделилась подробностями трагедии
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака