ФАС признала ненадлежащей рекламу счета для бизнеса Альфа-банка и возбудила дело

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 21 0

Кредитная организация не уточнила важные детали в рекламе «платежей и переводов для бизнеса за 0 рублей».

ФАС признала ненадлежащей рекламу счета для бизнеса Альфа-банка и возбудила дело

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ненадлежащей рекламу счета для бизнеса Альфа-банка и возбудила дело в отношении организации. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

«В (рекламе. — Прим. ред.) содержались следующие утверждения: „Платежи и переводы для бизнеса за 0 рублей“. Однако на официальном сайте банка было указано, что такие условия действуют только для клиентов с подпиской, а лимит по бесплатным переводам и платежам физическим лицам составляет десять миллионов рублей в месяц», — уточняется в сообщении пресс-службы.

В ведомстве сочли, что подобная реклама может ввести потребителей в заблуждение, а также содержит нарушения закона о рекламе. В отношении Альфа-банка возбудили дело, организации грозит штраф.

Аналогичное дело ФАС возбудила в отношении «Совкомбанка». В службу обратился гражданин, которого привлекла реклама вклада на баннере, однако, когда он прочитал об условиях подробнее, то выяснил, что организация не указала крайне важные условия об этом предложении в своей рекламе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФАС возбудила дело в отношении ПАО «Сбербанк России» из-за нарушений в рекламе кредитной карты.

+19° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
92.86
-0.06 103.41
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:45
В истории с отравлением семьи под Красноярском появилась новая жертва
13:29
Задержана замминистра спорта Ростовской области Гадарова
13:21
На Землю обрушится магнитная буря 25 сентября
13:10
ФАС признала ненадлежащей рекламу счета для бизнеса Альфа-банка и возбудила дело
13:00
«Раковая опухоль»: как заседание Совбеза ООН стало «концертной площадкой» для Зеленского
12:47
«Наблюдают и ждут»: Трамп заявил об угрозах для его жизни со стороны Ирана

Сейчас читают

«Хамло криворожское»: Американцы в шоке от вмешательства Зеленского в их демократию
В Дагестане трое мужчин напали на сотрудников ГАИ после погони на авто
Всемирный день фармацевта — 2024: традиции и история праздника
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака