Вводят в заблуждение: ФАС возбудила дело в отношении Совкомбанка

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 30 0

ФАС возбудила дело в отношении Совкомбанка из-за нарушений в рекламе

Вводят в заблуждение: ФАС возбудила дело в отношении Совкомбанка

Фото: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka

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Транслируемая реклама не содержала важных условий, при которых потребитель может воспользоваться предложением.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ПАО «Совкомбанк» из-за нарушений рекламы вклада. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации антимонопольного органа, банк не указал важные условия о вкладе в рекламе. В Службу обратился гражданин с жалобой на баннер, на котором организация транслировала выгодные условия предложения, не соответствующие действительности.

«В рекламе содержалась привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу 21%. Однако сведения о сумме, сроке и других условиях, которые влияют на получение дохода по вкладу, были указаны в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом», — уточняется в сообщении ФАС.

Как уточнили в антимонопольном ведомстве, подобная реклама может ввести потребителя в заблуждение, а также содержит признаки нарушения закона. В отношении Совкомбанка возбудили дело. Если вина организации будет доказана, банку будет выписан штраф за нарушение закона о рекламе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФАС возбудила дело на крупнейших операторов связи из-за нарушений условий роуминга в Республике Крым.

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