Российские силы освободили Острое и Григоровку в ДНР
ВС РФ продолжают зачищать населенные пункты от украинских боевиков.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вооруженные силы России освободили в ходе спецоперации два населенных пункта в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате решительных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобождены населенные пункты Острое и Григоровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Войска РФ нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Константиновка и Курахово ДНР. В результате боев были ликвидированы до 835 украинских боевиков.
Вместе с тем ВСУ потеряли семь авто, гаубицы FH-70, Д-20, Д-30, М114 и две М777, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав» и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Армия России уничтожила семь складов боеприпасов Украины.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru писал, что армия РФ зачистила от боевиков ВСУ шахту «Южно-Донбасская № 3» в Угледаре.
- 25 сент
- Отправившегося в зону СВО экс-мэра Сочи Копайгородского задержали
- 25 сент
- «Пять минут максимум»: как российские «Грады» бьют по позициям ВСУ на донецком направлении
- 25 сент
- Армия РФ зачистила от боевиков ВСУ шахту «Южно-Донбасская № 3» в Угледаре
- 25 сент
- Нужно избавиться от «раковой опухоли»: Небензя назвал условие завершения СВО
- 25 сент
- Российский «Терминатор» готовится к бою. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 сент
- Небо над Курской областью под защитой Су-35с. Лучшее видео из зоны СВО
- 24 сент
- Высший пилотаж: как снайперы помогают продвижению ВС РФ в зоне спецоперации
- 24 сент
- Три человека пострадали и погиб пожарный в результате обстрела Горловки
- 24 сент
- «С ними нужно посидеть»: певец Шура рассказал о желании съездить в Донбасс
- 24 сент
- В Курской области отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу
Читайте также
43%
-0.06 103.41
0.19
Нашли ошибку?