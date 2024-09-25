«Должны остановить»: Эрдоган сравнил премьера Израиля с Гитлером за удары по Ливану

ЦАХАЛ продолжает наносить удары не только по военным объектам «Хезболлы», но и по жилым районам страны.

Количество жертв израильских ударов уже приближается к шести сотням, среди них по меньшей мере 50 детей. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о начале новой волны бомбардировок объектов «Хезболлы» на востоке Ливана, а ночью в окрестностях Бейрута с помощью беспилотника был уничтожен склад оружия и боеприпасов «Хезболлы».

Взрывы гремели и в самой ливанской столице. Бомбардировке подверглись, в том числе жилые застройки. Тысячи горожан бросают все и бегут в другие регионы. О гуманитарной катастрофе с места событий сообщает корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Огненное зарево над жилыми кварталами, отчетливо слышны звуки сирен воздушной тревоги. Последствия израильского удара по южному пригороду Бейрута Джие: разрушенные здания, улицы усеяны обломками.

Информация о пострадавших уточняется. «Хезболла» уже подтвердила гибель командира ракетных войск Ибрагима Кубейси. Также верховный комиссар ООН сообщает о гибели в Ливане двух сотрудников миссии. Они, как и сотни других погибших, — жертвы смертоносной израильской операции «Стрела Севера».

«Сектор Газа — это непрекращающийся кошмар, который угрожает охватить весь регион. Посмотрите на Ливан. Мы все должны быть встревожены эскалацией. Ливан находится на грани. Народ Ливана, народ Израиля и народы всего мира не могут позволить, чтобы Ливан превратился в Газу 2.0», — заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш.

ЦАХАЛ уже несколько дней подряд без остановки бьет по населенным пунктам Ливана, превращая их в руины. Удары, предположительно, наносятся авиабомбами GBU-28 — это противобункерные управляемые бомбы, которые производятся в Соединенных Штатах Америки. Способны пробить шесть метров бетона. Последствия таких ударов — катастрофические.

«Они нанесли удар по моему дому, и я был ранен, а также моя дочь и ее дети. Они были ранены в ноги, и мы все пострадали. Это преступное деяние Израиля», — сообщил пострадавший Али Мусельман.

«Мы с детьми были дома и полагались на поддержку Бога, когда Израиль нанес по нам удар. Они всего лишь дети», — рассказала мать двух раненых мальчиков Азиза Али Обейд.

Больницы Бейрута и его пригородов переполнены, в гостиницах нет свободных номеров. Десятки тысяч беженцев с юга Ливана ищут временное жилье, ночуют в школах.

В одном из пригородов Бейрута организовали логистический центр помощи беженцам. Люди приносят воду, еду, теплые вещи — все необходимое, чтобы те, кто приехал с юга Ливана, хоть немного почувствовал себя в безопасности.

Военная эскалация достигла наивысшей точки. В Тель-Авиве тоже воздушная тревога.

На 79-й сессии генеральной ассамблеи ООН говорят только об одном — как погасить израильское пламя.

«Мы поддерживаем народ и правительство Ливана, по территории которого Израиль в последние дни усилил свои атаки. Точно так же, как 70 лет назад человечество остановило Гитлера, так и сегодня человечество должно остановить Нетаньяху и его пособников», — сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент США, от которого ждали конкретных предложений, снова пытается угодить всем: говорит о мире и дипломатии, подбирая удобные слова.

«Фактически, единственным путем к прочной безопасности остается предоставление жителям обеих стран возможности безопасно вернуться в свои дома и границы. И это то, над достижением чего мы неустанно работаем», — заявил Джо Байден.

Ливанская сторона даже не скрывает своего раздражения после выступления американского лидера.

«Это не было сильным выступлением, это не многообещающе, и это не решило бы ливанскую проблему. Мы не можем продолжать в том же духе и в той ситуации, в которой мы находимся сегодня», — указал министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб.

Заявления Байдена идут в разрез с действиями США. Штаты продолжают наращивать свое присутствие в Средиземном море, чем только усугубляют конфликт, который и так достиг критической точки.