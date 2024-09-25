Погладить и потискать: в Канаде стали популярны кошачьи туры

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В Канаде приобрели популярность кошачьи туры

Фото, видео: www.globallookpress.com/Harry Laub; 5-tv.ru

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Стартовав в Торонто, сейчас эти экскурсии невероятно востребованы и в других крупных городах страны.

В Канаде набирают популярность кошачьи туры. В целом они похожи на любую другую пешеходную экскурсию по достопримечательностям, но маршрут составлен с таким расчетом, чтобы на пути встретить, и, разумеется, погладить как можно больше питомцев.

Первая такая прогулка состоялась в Торонто. Ее организатор и не надеялся, что задумка вызовет невероятный ажиотаж. В первые минуты после старта продаж было раскуплено порядка 100 билетов. Теперь идею подхватили жители Монреаля и других крупных городов страны. Кстати, все вырученные деньги идут на помощь бездомным животным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что не так давно мир омрачила печальная новость — в Великобритании умерла старейшая в мире кошка по кличке Рози. Животное скончалась в возрасте 33 лет в коридоре своего дома в Норидже в Великобритании. Рядом с ней в этот момент была любящая хозяйка, 73-летняя Лила Бриссетт. Возраст животного соответствовал 152 человеческим годам. Возраст Рози никто не подтверждал, в Книгу рекордов Гиннесса она не занесена.

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