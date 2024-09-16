Старейшая в мире кошка по кличке Рози умерла в Великобритании

Пушистая черепаховая кошка по кличке Рози, неофициально считавшаяся самой старой в мире, умерла в 33 года в коридоре своего дома в Норидже в Великобритании. Рядом с ней в этот момент была любящая хозяйка, 73-летняя Лила Бриссетт. Возраст животного соответствует 152 человеческим годам, отмечается в материале газеты New York Post.

«Она чувствовала себя не очень хорошо, однажды просто вошла в коридор дома, легла и умерла. Но у нас осталось много хороших воспоминаний, и я рада, что мы провели это время вместе», — поделилась Бриссетт.

Рози появилась на свет 1 июня 1991 года. Она не прижилась в семье первых владельцев, у их ребенка обнаружилась аллергия на шерсть. Лила до встречи с Рози уже спасла кошку, подвергшуюся насилию, и бродячую собаку, поэтому с радостью забрала домой еще одного котенка. Тогда она не знала, что встретит вместе с ним и свою старость.

Рози была ее любимицей, а потому привередой, и всегда, по словам Бриссетт, «устраивала скандал», если получала на обед что-то вместо любимого корма. Она любила хорошо поесть и поспать, и ее часто можно было увидеть дремлющей у окна. По подходам к лотку и к миске можно было сверять часы. В последние годы кошка начала дряхлеть, и владелице регулярно приходилось проверять, дышит ли она.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самой старой кошкой из ныне живущих считается 27-летняя Флосси из Великобритании, а из уже умерших — 38-летняя Крим Пафф (с английского — «Слойка с кремом». — Прим. ред) из Остина, штат Техас, США. Представительница Книги предлагала Лиле Бриссетт подать заявку на рассмотрение Рози в прошлом году, но она не успела этого сделать.

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