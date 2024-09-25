«Как будто от меня кусок оторвали»: актер Щербаков о смерти Романа Мадянова

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 67 0

Актер Щербаков назвал Мадянова потрясающим актером и отзывчивым человеком

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Натрускин;ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Звезда сериала «Солдаты» боролся онкологией. Ему было 62 года.

Народный артист РФ Борис Щербаков назвал актера Романа Мадянова потрясающим актером и очень добрым человеком. Трогательными воспоминаниями об усопшем коллеге и друге он поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Для меня очень жаль, что его нет. Когда он был — у меня было другое ощущение от жизни. Я знал, что есть рядом Ромочка, которому я всегда могу позвонить, всегда могу с ним как-то пообщаться, а вот сейчас как будто кусок меня отобрали. Не то что отобрали, а просто оторвали от меня», — заявил Щербаков.

По словам артиста, за долгие годы дружбы с Мадяновым он не может вспомнить ни одного отрицательного момента, только хорошее.

«Это был потрясающий актер. Очень живой, очень любящий. Человек был потрясающий. Отзывчивый, добрый, очень внимательный», — вспомнил своего друга Щербаков.

О смерти Мадянова стало известно 25 октября. Он скончался в своем подмосковном доме в возрасте 62-х лет. Родственники подоспели к нему, когда актер был уже мертв. Известно, что Мадянов боролся с онкологическим заболеванием.

Актер получил широкую известность благодаря своим ролям в сериалах «Солдаты», «Охота на изюбря», «Шаляпин», «Склифосовский», а также в фильмах «СуперБобровы» и многих других популярных проектах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мадянов за неделю до смерти уже не мог есть и терял сознание.

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