Уже не мог есть: последние дни жизни актера Романа Мадянова

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 719 0

Актер Роман Мадянов за неделю до смерти уже не мог есть и терял сознание

Уже не мог есть: последние дни жизни актера Романа Мадянова

Фото: www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

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Звезда сериала «Солдаты» боролся с онкологическим заболеваем.

Самочувствие актера Романа Мадянова значительно ухудшилось в последние дни его жизни. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что актер боролся с онкологическим заболеваем. По словам источника, последнюю неделю он жаловался на потерю аппетита, а также часто терял сознание.

Артист скончался в возрасте 62 лет у себя дома в Подмосковье. Родственники прибыли в тот момент, когда Роман был уже мертв.

Актер родился 22 июля 1962 года в подмосковном Дедовске. Дебютировал в кино еще в подростковом возрасте. Так, в 1873 году он сыграл роль Гекльберри Финна в кинокартине «Совсем пропащий».

Мадянов получил широкую известность благодаря своим ролям в сериалах «Солдаты», «Охота на изюбря», «Шаляпин», «Склифосовский», а также в фильмах «СуперБобровы» и других проектах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как за 20 лет изменились актеры сериала «Солдаты».

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