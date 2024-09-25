«Вес встал и я решилась»: дочь певицы Славы раскрыла секрет быстрого похудения

В апреле 2023 года Александра Морозова стала мамой, однако уже сейчас она хвастается стройной фигурой.

Дочь певицы Славы похвасталась перед журналистами стройной фигурой во время презентации нового альбома ее мамы.

На презентацию звезда шоу-бизнеса решила собрать всех своих родных, друзей и коллег. Старшая дочь артистки — Александра Морозова — также приехала поддержать родительницу, представ перед публикой в эффектном черном платье, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Фото публикует 7Дней.ru.

Известно, что год назад Александра стала мамой, поэтому всем стало интересно, как ей удалось так быстро сбросить лишний вес.

Звездная наследница призналась, что таких хороших результатов ей помог добиться специальный препарат, который назначают диабетикам. Подобное лекарство уже набрало огромную популярность на Западе, и теперь практически все знаменитости удивляют поклонников резкой переменой во внешности.

Как честно призналась Александра, привычные методы похудения ей совсем не помогали, поэтому этот препарат стал крайней мерой. Девушка долгое время сидела на диетах и ходила на тренировки в спортивный зал, однако в какой-то момент вес просто «встал» на одной отметке и не хотел никуда уходить.

«Я начала ходить в зал, худеть самостоятельно, но вес встал. Я разозлилась, когда он встал, потому что хотелось добить… Еще мой актерский агент сказала, что я недостаточно в форме… И я решилась (на использование препарата — Прим. ред.)», — объяснила звездная наследница.

По ее словам, никаких побочных эффектов от этих препаратов она пока что не заметила.

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