Бородиной на зависть: бывшая жена Николая Сердюкова родила сына

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 18 0

Экс-супруг и его новая девушка Ксения Бородина решили не поздравлять новоиспеченную мать.

Бородиной на зависть: бывшая жена Николая Сердюкова родила сына

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Бывшая блогера Николая Сердюкова Алина Акилова родила сына. Об этом рассказал StarHit.ru со ссылкой на личный блог счастливой мамы.

«Сегодня появился на свет наш мальчик! Сын! Пишу и не верю… Наш самый сладкий пирожок на свете!!! Я не могу передать словами, что я сейчас чувствую, это какое-то волшебство… не меньше», — сообщила Акилова.

Также девушка поделилась подробностями родов. Врачи ей понравились, проблем ни с чем не возникло, она поблагодарила всех за роды мечты». По словам Алины, счастье ее нынешнего мужа бизнесмена Магамеда Мамедова было видно по глазам.

Instagram*/alina_akilova

Подписчики поздравили Алину с рождением сына в комментариях под закрепленным постом.

«Солнышко, поздравляем!»,

«Какое счастье, наконец-то он с нами!»,

«Сладенький, поздравляю!» — писали они.

Алина Акилова воспитывает дочь Николь от бывшего Николая Сердюкова, который в данный момент в отношениях с Ксений Бородиной. Фанаты Акиловой заметили, что Николай с Ксенией ни удосужились поздравить молодую маму, хотя многие были уверены, что девушки были подругами. Видимо, их дружба и правда в прошлом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дети Бородиной недовольны ее отношениями с Сердюковым.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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