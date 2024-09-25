В сопровождении ВСУ: французская журналистка незаконно посетила Курскую область
Французская журналистка незаконно посетила Курскую область
Фото: 5-tv.ru
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Реакция российского внешнеполитического ведомства последовала незамедлительно.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на незаконное посещение Курской области журналисткой французского телеканала Кэтрин Норрис Трент.
«Российские правоохранительные органы дадут этому соответствующую оценку» — сказала Захарова в комментарии 5-tv.ru.
Ранее стало известно, что представительница французского СМИ и ее коллеги незаконно побывали в Курской области. В материале телеканала также отмечалось, что группа журналистов оказалась там в сопровождении боевиков ВСУ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) с 17 августа возбудила уголовные дела в отношение семи иностранных сотрудников прессы, которые незаконно проникли в Курскую область.
Журналисты обвиняются за «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Они вели видеосъемку в районе города Суджи. Часть третья статьи 322 УК РФ.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
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