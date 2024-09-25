В сопровождении ВСУ: французская журналистка незаконно посетила Курскую область

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 33 0

Французская журналистка незаконно посетила Курскую область

В сопровождении ВСУ: французская журналистка незаконно посетила Курскую область

Фото: 5-tv.ru

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Реакция российского внешнеполитического ведомства последовала незамедлительно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на незаконное посещение Курской области журналисткой французского телеканала Кэтрин Норрис Трент. 

Instagram*/cnorristrent

«Российские правоохранительные органы дадут этому соответствующую оценку» — сказала Захарова в комментарии 5-tv.ru.

Ранее стало известно, что представительница французского СМИ и ее коллеги незаконно побывали в Курской области. В материале телеканала также отмечалось, что группа журналистов оказалась там в сопровождении боевиков ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) с 17 августа возбудила уголовные дела в отношение семи иностранных сотрудников прессы, которые незаконно проникли в Курскую область.

Журналисты обвиняются за «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Они вели видеосъемку в районе города Суджи. Часть третья статьи 322 УК РФ.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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