ФСБ возбудила дела против семи проникших в Суджу иностранных журналистов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) с 17 августа возбудила уголовные дела в отношение семи иностранных сотрудников прессы, которые незаконно проникли в Курскую область. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Журналисты обвиняются за «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Они вели видеосъемку в районе города Суджи. Часть третья статьи 322 УК РФ.

Среди обвиняемых оказались корреспондент немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle* Николас Коннолли и журналист украинского телеканала «1+1» Наталья Нагорная. Также незаконно осуществляли свою деятельность на территории Курской области итальянские журналисты Симони Трайни, Стефани Баттистини и американский корреспондент телекомпании CNN Ник Пейтон Уолш.

Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ФСБ возбудила дело против итальянских журналистов после репортажа в Судже.

* — признана в РФ иноагентом