ФСБ возбудила дела против семи проникших в Суджу иностранных журналистов

Им грозит лишение свободы до пяти лет.
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Achille Abboud
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Федеральная служба безопасности (ФСБ) с 17 августа возбудила уголовные дела в отношение семи иностранных сотрудников прессы, которые незаконно проникли в Курскую область. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Журналисты обвиняются за «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Они вели видеосъемку в районе города Суджи. Часть третья статьи 322 УК РФ.
Среди обвиняемых оказались корреспондент немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle* Николас Коннолли и журналист украинского телеканала «1+1» Наталья Нагорная. Также незаконно осуществляли свою деятельность на территории Курской области итальянские журналисты Симони Трайни, Стефани Баттистини и американский корреспондент телекомпании CNN Ник Пейтон Уолш.
Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что ФСБ возбудила дело против итальянских журналистов после репортажа в Судже.
* — признана в РФ иноагентом
- 27 авг
- До 400 боевиков и 28 бронемашин: ВСУ несут потери в приграничье Курской области
- 27 авг
- «Мы не смогли»: американский наемник рассказал о хаосе в рядах ВСУ
- 27 авг
- Гросси заявил об опасности ядерного инцидента в районе Курской АЭС
- 27 авг
- Вместе с главой МАГАТЭ к Курской АЭС прибыли десятки иностранных журналистов
- 27 авг
- В США обвинили Украину в пересечении «красных линий» при атаке на Курскую область
- 27 авг
- Глава МАГАТЭ Гросси прибыл в Курчатов для оценки обстановки на Курской АЭС
- 27 авг
- «Некуда было бежать»: украинский пленный рассказал об обмане командования ВСУ
- 27 авг
- Важные решения: Терроборону приграничья профинансирует федеральный бюджет
- 26 авг
- Более 330 семей воссоединились после эвакуации из Курской области
- 26 авг
- ВСУ за сутки потеряли 400 боевиков в приграничье Курской области
48%
0.17 102.49
0.88
Нашли ошибку?