Байден выделил Украине 375 миллионов долларов и кассетные бомбы

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Срочная новость 21 0

В пакет помощи также входит военная подготовка и обучение.

Байден выделил Украине 375 миллионов долларов и кассетные бомбы

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

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Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи, включающий в себя кассетные бомбы. Об этом говорится в распространенном сообщении Белого дома.

Согласно документу, глава американского государства предоставил госсекретарю США Энтони Блинкену полномочия для выделения оборонной продукции, а также предоставления услуг Пентагона, включающих в себя военную подготовку, обучение на общую сумму в 375 миллионов долларов.

В пакет также вошли кассетные бомбы, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, ракеты Javelin.

«Он (новый пакет помощи — ред.) включает дополнительные боеприпасы и поддержку для HIMARS, боеприпасы для артиллерии 105 и 155 мм, кассетные боеприпасы», — позднее подтвердил Блинкен.

Согласно позиции России, поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, при этом напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любая военные грузы для Киева будут становиться законной целью для России, а США и НАТО не только обеспечивают киевский режим поставками оружия, но и подготовкой военных кадров на территории Италии, Германии, Великобритании и других стран.

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