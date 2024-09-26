Что из российского производства наиболее популярно за рубежом

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Накануне на соцещании Путин поручил подготовить план продвижения российских брендов за рубежом

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

А что российское сейчас пользуется спросом за границей? На самом деле список достаточно большой. По части автомобилей -- самый крупный экспортер КАМАЗ. Но вспомните Бреда Питта и Джорджа Клуни какая у них была самая знаменитая фотосессия, конечно на нашем легендарном мотоцикле Урале. Та же классическая Нива, это в последнее время самый модный тренд в Америке. 

Если же брать по объемам продаж, то тут абсолютный лидер русское оружие. По поставкам мы вторые в мире. 60% всех удобрений на планете производим мы, а покупатели весь мир от Латинской Америки до Южной Азии.

Есть и неожиданные достижения - мы лидеры по поставкам бижутерии. По количеству украшений из недрагоценных металлов конкурируем только с Китаем. 

Кроме того: 30% процентов морского навигационного оборудования -- российское, у нас первое место по строительству вертолетов среднего и тяжелого класса, 40% ядерных станций в мире с нашими реакторами. А еще космическая отрасль, химическая промышленность, оптоволоконные кабели, изделия из кожи, косметика.

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