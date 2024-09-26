«Практически по всем направлениям»: Путин заявил о схожести взглядов России и Турции

Глава государства обратил внимание, что Москва и Анкара сотрудничают в разных областях.

У России и Турции схожие взгляды по многим вопросам. Об этом сегодня говорили в Кремле на встрече Владимира Путина со спикером турецкого парламента.

Российский лидер обратил внимание, что Москва и Анкара сотрудничают в разных областях, а президенты двух стран находятся в постоянном контакте.

«Совсем недавно мы с президентом Турецкой Республики господином Эрдоганом встречались в Астане, в октябре увидимся еще раз в Казани на саммите БРИКС. У нас запланирована с ним отдельная встреча. Хочу отметить, что отношения между Турцией и Россией развиваются весьма успешно практически по всем направлениям», — подчеркнул Владимир Путин.

«Мы никогда не поддерживали санкции и эмбарго, которые применяются по отношению к России. То, что западные круги хотят этим самым „наказать Россию“, — это неправильно», — заявил председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш.

На этой встрече также присутствовала Валентина Матвиенко, которая сегодня была в четвертый раз переизбрана председателем Совета Федерации. Хотя в целом этот сезон верхняя палата парламента начинает с перестановок. В списке сенаторов уже 14 новых имен. И впервые среди них — участники специальной военной операции.

«Это один из важных шагов, я бы сказала, по патриотическому обновлению России, о котором не раз говорил наш президент. Конечно, для участников СВО это дело новое, поэтому я прошу председателей комитетов закрепить за каждым из них опытных сенаторов, наставников, для того, чтобы помочь им как можно быстрее войти в сенатскую деятельность», — сказала Валентина Матвиенко.

На ближайших заседаниях Совета Федерации в центре внимания будет федеральный бюджет на ближайшие три года.