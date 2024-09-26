Каждый день дарит цветы: кто сумел завоевать сердце Агаты Муцениеце

Надежные источники сообщают — актриса счастлива и любима новым избранником. И это вовсе не Иван Чуйков!

Актриса Агата Муцениеце купается в знаках внимания от нового поклонника-бизнесмена, с которым недавно начала встречаться. Звезда сериалов, как рассказывают источники KP.RU, получает от него свежие цветы каждый день. По данным журналистов, она приняла решение попрощаться с коллегой по цеху Иваном Чуйковым, который на несколько лет младше нее, и отдала предпочтение некоему состоятельному ухажеру.

«Про Чуйкова она говорит: „Я его пиарила, теперь все, хватит, у меня новая жизнь!“. С Чуйковым они остались в хороших отношениях. Агата сейчас вся в другой любви», — говорят в близком кругу Муцениеце.

Отмечается, что хоть намерения у нового активного кавалера актрисы весьма серьезные, пока каждый продолжает жить своей жизнью между свиданиями. Но хоть влюбленные и не делят общий дом, Агата полностью погружена в романтические отношения с этим мужчиной. Никакого расчета, обе стороны источают искренние эмоции. Как рассказали знакомые звезды, она утверждает, что наконец-то испытала настоящую любовь. Правда, к публичности бойфренд не стремится и имя свое раскрывать не хочет.

Агата Муцениеце жила в браке с коллегой по сериалу «Закрытая школа» Павлом Прилучным с 2011-го по 2020-й год, у них родились сын и дочь. Расставание было громким и скандальным, она обвиняла супруга в изменах, пьянстве и домашнем насилии, а тот только и успевал окружать себя слухами о связях с разными популярными дамами. И вскоре женился на актрисе Зепюр Брутян, которая подарила ему сына. В данный момент Муцениеце через суд добивается выплаты алиментов. Она считает, что старшим наследникам артист должен выплачивать треть своих доходов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бывшая жена планирует увеличить алименты от Прилучного до 24 миллионов рублей в год.