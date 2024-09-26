Не взлетят: в РФ введут новый механизм сдерживания цен на яйца
В РФ введут новый механизм сдерживания цен на яйца
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Как именно он будет работать?
В России появится новый механизм сдерживания цен на яйца. Как выяснили «Известия», торговым сетям запретят брать дополнительное вознаграждение за реализацию этой продукции. Обычно это 5% от общей стоимости проданного товара. Соответствующий проект постановления правительства подготовили в ФАС.
Его уже поддержали профильные ведомства. Магазины не платят только за товары, которые входят в список социально значимых. Пока в этом перечне есть, например, хлеб, куриное мясо и молоко. Вскоре туда добавятся и яйца.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России намерены увеличить долю долгосрочных контрактов на поставку яиц.
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