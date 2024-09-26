Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Пермском крае

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

Следователи возбудили дело по факту гибели четырех человек при пожаре под Пермью

Фото, видео: Telegram/СУ СК России по Пермскому краю/su_skr59; 5-tv.ru

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Один из них был маломобильным гражданином.

Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в поселке Уральский Нытвенского городского округа Пермского края. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального СУ Следственного комитета России в Telegram-канале.

По данным следствия, в ночь на 25 сентября в многоквартирном доме произошел пожар. В ходе тушения были найдены тела четырех человек.

«Обнаружены тела четверых погибших: двоих мужчин 1974 и 1964 года рождения и двоих женщин, одна из которых 1955 года рождения, личность второй погибшей устанавливается», — говорится в сообщении.

Как сообщала пресс-служба МЧС России в Telegram-канале, горел двухэтажный деревянный дом, из-за огня обрушилась кровля. В здании проживали девять человек. Самостоятельно на улицу смогли выйти лишь пять человек, трое из них госпитализированы. Также в ведомстве добавили, что один из погибших был маломобильным гражданином.

Возбуждено уголовное по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Сейчас следователи-криминалисты осматривают место происшествия, назначают и проводят необходимые экспертизы, по результатам которых правоохранители установят причины пожара и гибели людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотник ВСУ атаковал многоэтажный дом в Энергодаре. В результате обстрела начался пожар.

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