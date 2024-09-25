Беспилотник ВСУ атаковал многоэтажный дом в Энергодаре

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал жилой дом в Энергодаре Запорожской области, в результате чего начался пожар. Об этом сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале.

«В результате атаки дрона ВСУ начался пожар в многоэтажном доме на проспекте Строителей. Сотрудники МЧС оперативно приступили к ликвидации последствий вражеского удара», — отметил он.

Глава города добавил, что никто не пострадал. На данный момент уточняется нанесенный материальный ущерб. Кроме того, на месте происшествия работают экстренные службы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны боевиков ВСУ пострадали три мирных жителя, погиб сотрудник МЧС. Всех пострадавших госпитализировали.