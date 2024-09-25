Беспилотник ВСУ атаковал многоэтажный дом в Энергодаре
В результате обстрела начался пожар.
Фото, видео: Telegram/Официальный Telegram-канал Главы города Энергодар/EduardSenovoz;5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал жилой дом в Энергодаре Запорожской области, в результате чего начался пожар. Об этом сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале.
«В результате атаки дрона ВСУ начался пожар в многоэтажном доме на проспекте Строителей. Сотрудники МЧС оперативно приступили к ликвидации последствий вражеского удара», — отметил он.
Глава города добавил, что никто не пострадал. На данный момент уточняется нанесенный материальный ущерб. Кроме того, на месте происшествия работают экстренные службы.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны боевиков ВСУ пострадали три мирных жителя, погиб сотрудник МЧС. Всех пострадавших госпитализировали.
- 25 сент
- Участник программы «Время героев» Чинцов возглавил гордуму Нижнего Новгорода
- 25 сент
- Российские силы освободили Острое и Григоровку в ДНР
- 25 сент
- Отправившегося в зону СВО экс-мэра Сочи Копайгородского задержали
- 25 сент
- «Пять минут максимум»: как российские «Грады» бьют по позициям ВСУ на донецком направлении
- 25 сент
- Армия РФ зачистила от боевиков ВСУ шахту «Южно-Донбасская № 3» в Угледаре
- 25 сент
- Нужно избавиться от «раковой опухоли»: Небензя назвал условие завершения СВО
- 25 сент
- Российский «Терминатор» готовится к бою. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 сент
- Небо над Курской областью под защитой Су-35с. Лучшее видео из зоны СВО
- 24 сент
- Высший пилотаж: как снайперы помогают продвижению ВС РФ в зоне спецоперации
- 24 сент
- Три человека пострадали и погиб пожарный в результате обстрела Горловки
Читайте также
43%
-0.06 103.41
0.19
Нашли ошибку?