Беспилотник ВСУ атаковал многоэтажный дом в Энергодаре

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Срочная новость 34 0

В результате обстрела начался пожар.

Фото, видео: Telegram/Официальный Telegram-канал Главы города Энергодар/EduardSenovoz;5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал жилой дом в Энергодаре Запорожской области, в результате чего начался пожар. Об этом сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале.

«В результате атаки дрона ВСУ начался пожар в многоэтажном доме на проспекте Строителей. Сотрудники МЧС оперативно приступили к ликвидации последствий вражеского удара», — отметил он.

Глава города добавил, что никто не пострадал. На данный момент уточняется нанесенный материальный ущерб. Кроме того, на месте происшествия работают экстренные службы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны боевиков ВСУ пострадали три мирных жителя, погиб сотрудник МЧС. Всех пострадавших госпитализировали.

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