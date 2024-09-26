Google ограничил создание новых аккаунтов для граждан России

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Евгения Романова
Евгения Романова 59 0

При этом СМС-подтверждение для авторизации созданных ранее профилей пока работает. Однако не факт, что эта функция сохранится.

Google ограничил создание новых аккаунтов для граждан России

Фото: ИЗВЕСТИЯИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Американская компания Google приняла решение ограничить возможность создания новых аккаунтов для российских пользователей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минцифры России.

«Google ограничил создание новых аккаунтов. Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям», — говорится в сообщении.

При этом СМС-подтверждение для авторизации созданных ранее аккаунтов Google пока работает. Однако не факт, что эта функция сохранится.

В связи с этим российских пользователей Google призвали создать резервные копии данных и рассмотреть возможность перехода на отечественные платформы.

В августе сообщалось, что российский бизнес уходит с корпоративных почтовых сервисов Google и Microsoft. Компании все чаще отдают предпочтение отечественным платформам. За год количество пользователей электронных почт Gmail сократилось на 26%, Outlook покинули около 40%.

Корпорации Microsoft и Google поддерживают антироссийские санкции, ограничения с их стороны начали поступать с 2022 года. Что касается закрытия облачных сервисов для жителей РФ, предупреждения публиковались еще весной 2024-го. Google отключит один из своих облачных сервисов BigQuery 9 сентября, но с Workspace и Google Cloud продолжат работать в прежнем режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что конструктор сайтов Wix объявил о блокировке российских пользователей. Недоступными станут как бесплатные аккаунты, так и премиальные.

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