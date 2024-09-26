Новак: на рынке нефтепродуктов ситуация стабильная

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 14 0

Цены на бензин в России сохраняются на прежнем уровне.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Ситуация на российском рынке нефтепродуктов остается стабильной. С таким заявлением выступил вице-премьер РФ Александр Новак.

«На рынке нефтепродуктов ситуация стабильная, рынок полностью обеспечен необходимыми объемами бензина и дизельного топлива, не видим никаких ситуаций, которые бы вызывали опасения», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Новак корреспонденту 5-tv.ru.

По его словам, цены на топливо на заправках остаются стабильными, а на биржах есть достаточное количество нефтепродуктов. Он также подчеркнул, что для России главной задачей остается обеспечение внутреннего рынка достаточным количеством бензина.

Россия намеренна сохранить уровень добычи нефти, отметил Новак. Однако для этого необходимо вовлечение новых запасов месторождений и разработка трудноизвлекаемых залежей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия не отказывается от транзита своего газа через Украину. По словам главы российского государства Владимира Путина, Москва не станет снимать с себя обязательства перед клиентами, однако переубедить Киев она не в состоянии.

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