Россия не отказывается от транзита своего газа через Украину, поскольку намерена выполнять все свои обязательства перед клиентами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Что касается Украины, мы не отказываемся от этого транзита, как ни странно. Почему? Потому что мы намерены и компания „Газпром“ исполнять все свои обязательства перед нашими клиентами, с которым есть долгосрочные контракты, но там одной из обязательной составляющей этой работы совместной является транзит», — сказал она.

Есть контракты, которые завершатся 31 декабря 2024 года. Однако если Украина отказывается от транзита, то Россия заставлять ее не будет. При этом в Европе не хотят следовать примеру киевского режима, хотя оказывают военную и финансовую помощь ему.

«Но Украина отказывается от нашего транзита, значит, те объемы газа, которые поступают в Европу, они сократятся. Они будут идти по другим маршрутам, в частности, через „Турецкий поток“, может быть отчасти через „Голубой поток“ в Турцию тоже», — добавил президент.

Отказ Украины от транзита газа из РФ

В марте глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил о намерении киевской власти не продлевать контракт на транзит газа с «Газпромом», истекающий в конце 2024 года.

Еще в июле украинский режим остановил транзит российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба». При этом Россия является крупнейшим поставщиком ресурсов Венгрии, а это — до 80% всего годового энергопотребления страны или почти 60 миллионов баррелей нефти и 8,5 миллиарда кубометров газа.

Из-за украинской блокады трубопровода «Дружба» сырье перестала получать и Словакия, которая вместе с Венгрией и Чехией пользуются льготным режимом исключения из санкций на нефть из России.

В конце августа киевский режим объявил, что Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит нефти и газа из России в Евросоюз. Незалежная призвала европейцев переключиться на поставки ресурсов из Казахстана и Азербайджана.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru писал, что Европа переживает очень тяжелые испытания из-за отказа от российских энергоресурсов. Страны ЕС сами закрыли себе все пути для поставок энергоресурсов из РФ, заявил Владимир Путин.