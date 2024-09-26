Приставал к стюардессам и пытался открыть дверь: актер Воловенко устроил дебош в самолете

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 230 0

Актер Воловенко устроил дебош на борту самолета

Приставал к стюардессам и пытался открыть дверь: актер Воловенко устроил дебош в самолете

Фото: ВКонтакте/ЕВГЕНИЙ ВОЛОВЕНКО//Official Group

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В отношении артиста могут возбудить уголовное дело.

Российский актер Евгений Воловенко устроил дебош на борту самолета. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, 52-летний артист 24 сентября летел рейсом авиакомпании АК «Россия» из Москвы в Хабаровск. На борту самолета мужчина стал вести себя неадекватно. В полете он пытался открыть дверь воздушного судна, оскорблял экипаж и сыпал в их адрес угрозами, требовал продать ему алкоголь и разрешить покурить за деньги.

На просьбы членов экипажа успокоиться Воловенко не отреагировал.

Правоохранители Хабаровского края проводят проверку по факту случившегося.

«Во время рейса FV6297 за 15 сентября один из пассажиров экономического класса, выпив 4 порции вина, начал активно проявлять навязчивое внимание к бортпроводницам, при этом спрашивая разрешение покурить. В продаже алкогольных напитков ему было отказано. Агрессия пассажира усилилась, он начал высказывать угрозы в отношении экипажа, попытался открыть дверь в полете», — разъяснили ситуацию 5-tv.ru представители авиакомпании.

В АК «Россия» также отметили, что после приземления воздушного судна бунтарь был передан в руки правоохранителей.

Евгений Воловенко известен по ролям в сериалах «Солдаты», «По законам военного времени» и других проектах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минтранс России поддержал идею об усилении ответственности за нарушение правил поведения на борту самолета.

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