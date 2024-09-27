Дети пострадали при неосторожном обращении со взрывчаткой в Мариуполе

Пять детей в Мариуполе пострадали при детонации найденного ими взрывоопасного предмета. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Среди пострадавших — три девочки и два мальчика от десяти до 14 лет. Все дети были госпитализированы. Трое остаются в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести.

Ранее глава региона сообщал о раненых сотрудниках МЧС.

«В Петровском районе Донецка при ликвидации пожара после обстрела в непосредственной близости от пожарной автоцистерны был нанесен повторный удар, в результате которого пострадали шестеро огнеборцев», — писал Пушилин.

Кроме того, в результате обстрелов повреждены три дома, ЛЭП и газопровод.

Пушилин отмечает, что со стороны ВФУ совершены 34 вооруженных атаки, в ходе которых было выпущено более 90 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия, применялись боеприпасы кассетного типа.

Ранее 5-tv.ru писал, что шесть человек пострадали при атаках ВФУ в ДНР.