Слишком долго была одна: Ирина Шейк показала нового бойфренда

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 14 0

Супермодель Ирина Шейк появилась на Неделе моды в Париже с новым бойфрендом

Слишком долго была одна: Ирина Шейк показала нового бойфренда

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Звезда мировых подиумов рассталась с актером Брэдли Купером, отцом ее единственной дочери, в 2019 году.

Супермодель Ирина Шейк больше не одинока. Несколько снимков папарацци заставили все светские хроники говорить о личной жизни звезды подиумов.  Как сообщается в материале издания Daily Mail, таинственный кавалер сопровождает ее на Неделе моды в Париже, которая началась 23 сентября. Днем знаменитость участвует в показах, а вечера проводит вместе с симпатичным брюнетом на вечеринках.

В столице Франции 38-летняя Ирина Шейк и ее предполагаемый избранник попались фотографам на мероприятии по случаю дня рождения певицы Розалии. Влюбленные пришли вдвоем и отправились домой около двух часов ночи, широко улыбаясь и держась за руки. До сих пор журналисты не выяснили, кто загадочный спутник модели. Но в прессе его уже называют ее бойфрендом.

С 2010 по 2015 годы Ирина Шейк была девушкой португальского футболиста Криштиану Роналду. После расставания со спортсменом она встречалась с голливудским актером Брэдли Купером. В 2017-м у пары родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер. Спустя два года селебрити разошлись, но сохранили доброжелательные отношения, они продолжают вместе воспитывать девочку.

Новой подругой сердца Купер выбрал 29-летнюю модель Джиджи Хадид. Он старше избранницы на 20 лет, но роман поклонники воспринимают всерьез. Артист уже познакомил ее с матерью и дочкой. Шейк после разрыва с Купером не представляла публике ни одного ухажера. Ей приписывали связь с бывшим мужем Жизель Бюндхен, игроком в американский футбол Томом Брэди, но официальных подтверждений тогда так и не было. 

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Брэдли Купер не хочет жениться на Джиджи Хадид.

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