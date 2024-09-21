«Устраивает шоу»: почему Брэдли Купер не женится Джиджи Хадид

Друзья модели опасаются, что отношения знаменитостей не закончатся ничем серьезным.

Знаменитый американский актер Брэдли Купер держит в подвешенном состоянии свою возлюбленную популярную модель Джиджи Хадид — мужчина не спешит жениться на избраннице, что явно раздражает девушку. Об этом со ссылкой на анонимный источник из окружения манекенщицы пишет издание Life & Style.

Впервые звезд заметили вместе в октябре прошлого года. Знаменитости прекрасно проводили время, часто выходили на прогулки, а также нередко отправлялись в путешествия. Кроме того, модель познакомила артиста со своей семьей, а сам актер представил Джиджи маме.

Только вот теперь вид отношений с любимым Хадид не устраивает — она готова двигаться дальше и мечтает создать с Купером семью. У манекенщицы уже есть ребенок от бывшего избранника певца Зейна Малика, однако она искренне желает вновь стать мамой.

Брэдли же, в свою очередь, пока не готов пойти на такой большой шаг. Мужчина никогда не состоял в серьезных отношениях и был женат лишь однажды около 20 лет назад. Брак не продлился и дольше года.

Близкие Хадид уверены: известный артист просто «морочит голову» девушке и не стремится связывать себя с ней узами брака.

«Многие подозревали, что Брэдли устраивает шоу. Он прекрасно разглагольствует, определенно, души не чает в Джиджи, и они отличные товарищи. Но она ждет от него большего и уже некоторое время добивается этого», — говорит источник.

Собеседник издания предположил, что у актера есть специальный «план действий» — он намеренно держит любимую в подвешенном состоянии. Возможно, модель поставит Купера перед выбором: либо знаменитости расстанутся, либо артист сделает предложение любимой.

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