Александра Трусова сама обставила квартиру, в которую переехала после свадьбы

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 35 0

Фигуристка привела избранника Макара Игнатьева в свое жилье, купленное в прошлом году.

Александра Трусова сама обставила квартиру, в которую переехала после свадьбы

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Двадцатилетняя фигуристка, серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 года и звезда ледовых шоу Александра Трусова вышла замуж за 24-летнего фигуриста Макара Игнатьева 17 августа, недавно молодая пара переехала в свое семейное гнездышко. Эту квартиру (а также люксовый внедорожник Geländewagen за 30 миллионов рублей) спортсменка купила в прошлом году и обустроила на свой вкус.

Свадьба Игнатьева и Трусовой стала предметом жарких обсуждений. Торжество влюбленным помогла организовать продюсер Яна Рудковская, и размах соответствовал характеру организатора — известной любительницы роскоши. Фигуристка сменила несколько платьев, одно из них стоило шесть миллионов рублей. Звезда спорта вдохновенно делится с журналистами впечатлениями и планами на жизнь. На этот раз рассказала о своем доме.

Трусова показала ремонт в личном блоге. Для оформления интерьера она выбрала в основном темные тона и минимализм. Стены в коридоре серые, в проходах — черно-белая декоративная штукатурка.

Кухня тоже серая, на стенах нет привычных подвесных шкафов, что зрительно расширяет пространство. В гостиной — мягкий диван и большой телевизор, в спальне — черные шторы и внушительная подвесная консоль с зеркалом и скрытые двери. Ванная и вовсе черная.

«Я всегда катаюсь на ослепительно белом льду, и мне хотелось такого темного пространства, чтобы отдыхать. Я больше люблю, когда темно. Тогда я лучше отдыхаю. Как друзья и близкие отнеслись к ремонту? По-разному, но в целом все поддержали мой выбор, особенно фигуристы… Сначала, конечно, родители переживали, что пространство будет давить, но в итоге им очень понравилось», — поделилась Трусова.

Семейная жизнь в шикарной квартире началась. Как признавалась журналистам фигуристка, она мечтает о детях, чем больше, тем лучше. Теперь она планирует покупку загородного дома. Ранее, писал 5-tv.ru, Александра Трусова рассказала, как замужество повлияло на ее карьеру.

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