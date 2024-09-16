«Перемены сказываются»: Трусова рассказала, как замужество повлияло на ее карьеру

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 27 0

Александра Трусова о замужестве и карьере

«Перемены сказываются»: Трусова рассказала, как замужество повлияло на ее карьеру

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Ольга Мальцева

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Фигуристка возвращается на лед после перерыва.

Российская фигуристка Александра Трусова, серебряный призер зимних Олимпийских игр — 2022, недавно вышла замуж за своего коллегу Макара Игнатова. Спортсменка рассказала в интервью Федерации фигурного катания, как замужество повлияло на ее карьеру.

«Когда я была ребенком, у меня хорошо получались веселые задорные программы. Всем нравилось. Это было по возрасту. Тогда я каталась так, а сейчас по-другому, потому что с годами мы меняемся, взрослеем. Я замуж вышла. Все эти перемены в жизни сказываются и на катании», — отметила Трусова.

14 сентября фигуристка дебютировала с короткой программой на контрольных прокатах сборной России. Трусова исполнила сольные двойной аксель и тройной флип, но последний не удался — приземление закончилось одинарным тулупом.

Перед этим, в ноябре 2022 года, спортсменка вышла на лед в Самаре, заняв на этапе Гран-при России второе место.

Раннее 5-tv.ru рассказал о том, почему Александра Трусова приняла предложение своего коллеги стать его женой через полгода отношений.

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