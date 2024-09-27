Ягодное лекарство: этот напиток нужно пить после 40 лет для омоложения лица и тела

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 903 0

Нутрициолог Соломатина: клюквенный морс поможет омолодить кожу

Фото, видео: Depositphotos/bhofack2; Личный архив Елены Соломатиной; 5-tv.ru

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Приостановить старение способны не только дорогостоящие крема, но и дары природы.

Клюквенный морс, который богат антиоксидантами, способен продлить молодость кожи за счет замедления старения клеток организма. Об этом рассказала специально для 5-tv.ru врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.

Ученые из Университета штата Флорида провели исследование и пришли к выводам, что клюквенный напиток помогает повысить тонус кожи и разгладить мелкие морщины. По словам российского эксперта, это действительно так.

«Клюква богата антиоксидантами, биофлавоноидами, атецианами и так далее. Которые, как мы знаем, они борются со свободными радикалами», — объяснила эксперт.

Свободные радикалы появляются как антигены, они необходимы для человека, потому что это оружие для иммунной системы, чтобы бороться с патогенами. Но когда свободных радикалов слишком много, то уже страдают сами ткани организма. Поскольку появляются окислительные процессы, негативно влияющие на клетки.

«Это, видимо, проявление, условно говоря, такой „ржавчины“, то есть старение тканей в нашем организме», — отметила Соломатина.

Помимо морщин, которые появляются на коже, внутри тела возникают «постаревшие» элементы, и они уже хуже выполняют свои обязанности. Например, обеспечение защитных свойств кожи.

Клюква, а именно те полезные вещества, которые в ней находятся, борются со свободными радикалами, и, соответственно, приостанавливает процесс старения клеток.

По словам Соломатиной, омолаживающий эффект для организма создают не только напитки из клюквы. Для этой цели подойдет черника, клубника, малина, томаты и другие виды ягод.

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