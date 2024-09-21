«Лакомство, которое можно съесть раз в месяц»: чем грозит злоупотребление картофелем

Почему ни в коем случае нельзя есть зеленую картошку?

Одним из продуктов, без которого не обходится ни одна российская кухня, является картофель. Его жарят, варят, парят, запекают, замачивают, нарезают в салаты, а иногда и едят сырым. Однако так ли безопасен этот овощ, как кажется на первый взгляд? Сколько картофеля можно употреблять и в каком виде его следует готовить — в беседе с 5-tv.ru объяснила врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.

Сперва эксперт напомнила, что ни в коем случае нельзя употреблять в пищу позеленевший картофель. Он содержит в себе солонин — растительный гликоалкалоид, ядовитое органическое соединение. Солонин приводит к угнетению нервной системы и разложению эритроцитов.

«Картофель — очень неоднозначный овощ. Он содержит крахмал, который при термической обработке превращается в легкоусвояемый сахар», — указала Соломатина.

По ее словам, в этой ситуации все зависит от сорта картофеля. Проверить на содержание крахмала его достаточно легко: овощ необходимо разрезать, а затем попытаться склеить эти две части. Если разрезанные половинки приклеились друг к другу, то концентрация крахмала в этом сорте достаточно высокая.

По словам нутрициолога, очень много зависит от способа приготовления картофеля.

«Запеченный картофель содержит большое количество калия, магния, он полезен для сердца, снимает отеки, но тогда и крахмал сохраняется. Соответственно, гликемический индекс этого картофеля будет выше», — подчеркнула эксперт.

Соломатина напомнила, что продукты с высоким уровнем гликемического индекса не рекомендуется употреблять диабетиками и тем, кто страдает сердчено-сосудистыми заболеваниями.

Запеченный картофель врач посоветовала употреблять в разумных количествах, приправляя его некрахмалистыми овощами. Клетчатка, которую содержат овощи, будет забирать на себя часть крахмала и не даст веществу быстро всосаться в кровь.

«Жареный картофель стимулирует появление поперечных сшивок, то есть будут повреждаться коллаген, сосуды, суставы», — уточнила эксперт.

Соломатина подчеркнула, что жареный картофель может содержать и акриламиды, а также другие токсичные вещества, которые разрушают клетки и провоцируют развитие онкологии.

«Жареный картофель нужно расценивать как лакомство, которое можно раз в месяц себе позволить, но, опять же, с большим количеством овощей», — указала нутрициолог.

В картофеле, действительно, есть какое-то количество клетчатки и витамина C, но при длительной и агрессивной обработке все полезные вещества, которые есть в этом овоще, разрушаются. Однако если готовить картофель правильно и употреблять его в разумных количествах — он может принести организму определенную пользу.

«В целом, это нормальный продукт питания. Его можно употреблять с квашенной капустой, салатами некрахмалистыми. В этом случае картофель будет вполне себе полезным блюдом», — заключила Соломатина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в картофеле содержится до 30% суточной нормы витамина С.