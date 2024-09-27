Долг Елены Блиновской вырос еще на шесть миллионов рублей

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 35 0

«Королева марафонов» уже больше полугода находится в СИЗО.

Долг Елены Блиновской вырос еще на шесть миллионов рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Долг блогера Елены Блиновской увеличился на более чем шесть миллионов рублей. Это следует из данных открытых источников, с которыми ознакомился 5-tv.ru.

Согласно документам, «королева марафонов» должна налоговой 1 239 679 149 рублей. При этом 11 сентября ее долг составлял 1 233 264 396 рублей. Соответственно, прирост задолженности составил свыше шести миллионов 400 тысяч рублей.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Долгое время «королева марафонов» находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. Она организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу. Теперь блогер находится в СИЗО.

Известно, что суд разрешил ей продать квартиру за 90 миллионов рублей, чтобы погасить часть долга. Блиновская собирается пройти процедуру банкротства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мосгорсуд оставил Елену Блиновскую в СИЗО.

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