Мосгорсуд оставил Елену Блиновскую в СИЗО
Блогер просила сменить меру пресечения на домашний арест.
Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мосгорсуд отклонил жалобу блогера Елены Блиновской на продление меры пресечения в виде домашнего ареста и оставил ее в СИЗО. Об этом сообщает 5-tv.ru из зала суда.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Долгое время «королева марафонов» находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. Она организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу. Теперь блогер находится в СИЗО.
В начале сентября стало известно, что полная сумма долга блогера составляет более одного миллиарда 231 миллионов 231 тысяч 400 рублей. При этом суд разрешил ей продать квартиру за 90 миллионов рублей, чтобы погасить часть долга. Блиновская собирается пройти процедуру банкротства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что адвокат блогера настаивает на пересмотре суммы долга. Чем именно сторона защиты аргументирует свою позицию?
- 17 сент
- Адвокат дьявола: вымогательство, торговля дронами и другие махинации Эльмана Пашаева
- 17 сент
- «Хороший человек»: брат Эльмана Пашаева прокомментировал его задержание
- 17 сент
- СК опубликовал видео задержания известного адвоката Эльмана Пашаева
- 17 сент
- «Давно на зоне должен быть»: почему на экс-мужа Нюши подали заявление в полицию
- 17 сент
- Уголовное дело о мошенничестве возбудили против экс-адвоката Пашаева
- 12 сент
- «Это фейк»: адвокат Блиновской опровергла слухи о задержании ее мужа
- 14 авг
- Хочет оспорить сумму долга: в столице начинается суд над Блиновской
- 25 июл
- Более 200 свидетелей и 20 обысков: расследование дела Блиновской завершено
- 24 июл
- Мосгорсуд продлил арест Блиновской до 19 августа
- 24 июл
- «Истек 15 июля»: адвокат Блиновской открыл неожиданный факт дела
Читайте также
41%
0.29 101.51
0.23
Нашли ошибку?