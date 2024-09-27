«Верил, что сможет выкарабкаться»: сын Мадянова рассказал о последних днях отца

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 459 0

В Бронницах проходит церемония прощания с Романом Мадяновым

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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Прощание с заслуженным артистом РФ проходит в подмосковных Бронницах.

Сегодня в подмосковных Бронницах проходит церемония прощания с заслуженным артистом РФ Романом Мадяновым. Актера отпевают в храме Архангела Михаила.

Почтить его память пришли близкие, друзья, коллеги и поклонники. Среди них актеры Федор Добронравов, Сергей Гармаш, Леонид Громов, Мария Аронова и другие. Люди несут цветы, многие не могут сдержать слез.

Сын Мадянова Роман в беседе с 5-tv.ru рассказал, что отец до последнего верил в свое выздоровление.

«Он всегда был оптимистичен. И, несмотря на ухудшение его состояния, я верил в то, что он сможет выкарабкаться. И даже в последние дни он, при всем его ухудшении, говорил, что все будет в порядке», — отметил наследник актера.

По словам Мадянова-младшего, в августе они вместе с отцом снялись в одном проекте. Для наследника данная работа стала дебютной.

«Получилось так, что для меня это была первая роль, а для отца — одна из последних», — признался Роман.

Выдающегося артиста похоронят на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа — оно расположено недалеко от дома, где последние годы Мадянов жил вместе с семьей.

О смерти Мадянова стало известно 25 октября. Он скончался в своем подмосковном доме в возрасте 62-х лет. Родственники подоспели к нему, когда актер был уже мертв. Известно, что Мадянов боролся с онкологическим заболеванием.

Актер получил широкую известность благодаря своим ролям в сериалах «Солдаты», «Охота на изюбря», «Шаляпин», «Склифосовский», а также в фильмах «СуперБобровы» и многих других популярных проектах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что раскрыта последняя воля звезды «Солдат» Мадянова.

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