В Госдуме предложили при разводе отдавать отцам сыновей старше восьми лет

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 30 0

Депутат Кузнецов напомнил, что мальчиков в России испокон веков воспитывали мужчины.

В Госдуме предложили при разводе отдавать отцам сыновей старше восьми лет

Фото: www.globallookpress.com/West Coast Surfer

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Мальчиков старше восьми лет при разводе родителей необходимо оставлять с отцом. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Дмитрий Кузнецов в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, ему удалось найти решение проблемы невыплаченных алиментов.

«Всего лишь необходимо после развода оставлять мальчиков старше восьми лет с отцами. Ни один адекватный мужчина не будет требовать алиментов с женщины», — написал Кузнецов.

Депутат убежден, что с принятием такой меры вырастет рождаемость и уменьшится количество разводом, и все это — «без копейки бюджетных денег».

Кузнецов также напомнил, что испокон веков в России мальчиков воспитывали именно мужчины. Он призвал не пытаться «изобрести велосипед», а просто предоставить подрастающим мальчикам то, что им необходимо, — мужское воспитание.

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