«Шансы большие»: Прилучный намерен оформить опеку над старшим сыном

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 11 0

Павел Прилучный планирует взять под опеку своего сына

«Шансы большие»: Прилучный намерен оформить опеку над старшим сыном

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ВЛАДИМИР БЛАНК

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Конфликт с Муцениеце набирает обороты.

Актер Павел Прилучный планирует оформить опеку над старшим сыном, рожденным в браке с актрисой Агатой Муцениеце. Об этом сообщает портал VOICE со ссылкой на адвоката артиста.

В данный момент звезды сериала «Закрытая школа», Прилучный и Муцениеце, делят опеку над детьми. Идут судебные разбирательства по поводу их места жительства. Прилучный намерен оформить опеку над своим 11-летним сыном Тимофеем, в то время как их восьмилетняя дочь Мия должна остаться с мамой.

«Я думаю, шансы у него большие. Суд при принятии решения исходит из интересов ребенка. И нет однозначной практики, на сторону кого встанет суд. В таких спорах участвуют органы опеки, дают свое заключение. Это является одним из главных факторов при принятии решения судом», — уверяет юрист Прилучного.

Отмечается, что на последнем заседании Агата Муцениеце выглядела расстроенной и просила прессу не снимать ее. Как разрешится конфликт экс-супругов — станет известно в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru писал, что Муцениеце требует у Прилучного алименты в размере 20 миллионов рублей.

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