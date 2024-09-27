«Самое главное для артиста»: чему Юлия Пересильд научила старшую дочь Анну

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 36 0

Юлия Пересильд заявила, что редко помогает дочери Анне в актерской карьере

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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По словам звезды, наследница хорошо усвоила урок, который преподала ей мать.

Актриса Юлия Пересильд призналась, что ее старшая дочь Анна редко обращается к ней за помощью. Начинающая артистка лишь иногда может попросить профессионального совета у матери. Об этом Юлия рассказала в беседе с 5-tv.ru на премьере сериала «Последний богатырь. Наследие».

По словам знаменитости, самые важные знания и правила она уже передала дочери, и Анна успешно применяет их на съемочной площадке.

«Она не обращается часто за помощью. Наверное, главное, чему я ее научила — это умение слушать. И ей надо отдать должное, что она умеет слышать режиссеров — это самое главное для артиста», — сказала Юлия.

Пересильд также подчеркнула, что считает Анну начинающей актрисой, несмотря на ее успехи в киноиндустрии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Пересильд заступилась за свою старшую дочку Анну после неоднократной травли. 15-летнюю девушку в последнее время стали обвинять, что она одевается не по возрасту, значительно старше, а ее наряды порой слишком откровенные.

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