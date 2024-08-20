«Пусть идет своей дорогой»: Пересильд заткнула рты критикующим ее дочку

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Актриса Пересильд ответила на критику ее дочери

«Пусть идет своей дорогой»: Пересильд заткнула рты критикующим ее дочку

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Звездная мама отметила — она полностью поддерживает поведение наследницы.

Актриса Юлия Пересильд заступилась за свою старшую дочку Анну после неоднократной травли. 15-летнюю девушку в последнее время стали обвинять, что она одевается не по возрасту, значительно старше, а ее наряды порой слишком откровенные. Стиль дочери Пересильд более чем нравится.

«Она одевается потрясающе. Более того, я даже консультируюсь у нее, идти ли мне в этом или не идти. Она очень хорошо разбирается в фэшн-индустрии, знает и русских дизайнеров, и не только русских. Она серьезно интересуется модой, у нее замечательный вкус. Поэтому пусть идет своей дорогой», — заявила актриса на мероприятии в яхт-клубе на севере Москве.

К слову, юную Анну до этого поддержала и блогер Виктория Боня. В социальной сети она отметила, что наследница Пересильд очень красивая девушка, а таким живется очень сложно. Но ей удастся справиться со всей критикой и выйти достойной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько дочка актрисы Юлии Пересильд потратила на кроссовки.

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