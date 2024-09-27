Ни одной морщинки: Алсу показала себя без макияжа

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 34 0

Певица Алсу опубликовала видео без макиажа

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко;Instagram*/alsou_a; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певице 41 год, но она не выглядит на свой возраст.

Певица Алсу поразила поклонников своим внешним видом без макияжа. Видео после косметологической процедуры она опубликовала в своем личном блоге.

На днях артистка посетила клинику, где ей сделали очищение кожи, увлажняющий пилинг и биоревитализацию. В личном блоге она показала результат без макияжа и фильтров.

Алсу 41 год, но она не выглядит на свой возраст. Кроме того, поклонники не перестают поражаться и ее телу. Певица родила троих детей, но ее фигуре позавидует любая топовая модель.

Алсу призналась, несмотря на хорошую генетику, она и сама старается держать себя в хорошей форме — занимается спортом и соблюдает правильное питание. К примеру, каждое утро певица делает растяжку, отжимается 20 раз. Она не ест жирную пищу, но может позволить себе сладости.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Яна Абрамова ответил на обвинения Алсу.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+17° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
92.41
0.02 103.19
-0.29
Светила в гармоничном аспекте: как лучше провести 27 сентября

Последние новости

17:30
Расправа из мести: в убийстве бизнес-леди из Балаково подозревают жену ее любовника
17:15
Можно ли одновременно прививаться от гриппа и COVID — совет эпидемиолога
17:04
Истребители Су-35 ВКС России совершили плановое патрулирование в Курской области
16:49
На РЭН прошла встреча энергетиков России и Африки
16:43
Ни одной морщинки: Алсу показала себя без макияжа
16:30
Талисман британского кино: творческий путь Мэгги Смит

Сейчас читают

«Обычная финансовая пирамида»: аналитик объяснил провал листинга Hamster Kombat
Ягодное лекарство: этот напиток нужно пить после 40 лет для омоложения лица и тела
Обещал выкарабкаться, но не сумел: что оставил после себя звезда «Солдат» Роман Мадянов
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака