Ни одной морщинки: Алсу показала себя без макияжа
Певица Алсу опубликовала видео без макиажа
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко;Instagram*/alsou_a; 5-tv.ru
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Певице 41 год, но она не выглядит на свой возраст.
Певица Алсу поразила поклонников своим внешним видом без макияжа. Видео после косметологической процедуры она опубликовала в своем личном блоге.
На днях артистка посетила клинику, где ей сделали очищение кожи, увлажняющий пилинг и биоревитализацию. В личном блоге она показала результат без макияжа и фильтров.
Алсу 41 год, но она не выглядит на свой возраст. Кроме того, поклонники не перестают поражаться и ее телу. Певица родила троих детей, но ее фигуре позавидует любая топовая модель.
Алсу призналась, несмотря на хорошую генетику, она и сама старается держать себя в хорошей форме — занимается спортом и соблюдает правильное питание. К примеру, каждое утро певица делает растяжку, отжимается 20 раз. Она не ест жирную пищу, но может позволить себе сладости.
Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Яна Абрамова ответил на обвинения Алсу.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
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