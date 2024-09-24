Адвокат Абрамова ответил на обвинения Алсу: «Ян уполномочил меня»

Певица развелась с супругом месяц назад, но страсти вокруг их пары продолжают бушевать.

Адвокат бизнесмена Яна Абрамова — Александр Добровинский ответил на обвинение певицы Алсу во лжи. Подробности он эксклюзивно рассказал 5-tv.ru.

Артистка подала на развод с предпринимателем в мае текущего года, а в августе Пресненский суд Москвы расторг их брак. Однако после этого накал страстей не снизился, а возрос. После этого адвокат Абрамова заявил, что Алсу намерена подать иск на раздел имущества в Великобритании.

Певицу эти слова привели в ярость. Она опубликовала в своем блоге в соцсети гневный пост, в котором обвинила Александра Добровинского во лжи и попросила не верить его словам.

«Полагаю, что адвокат (который активно пиарится на моем имени) и его доверитель специально выдумывают разные небылицы в попытке очернить мое имя», — написала Алсу в своем.

Перепалка на этом не закончилась. Адвокат свою вину не признает и уверяет, что его совесть абсолютно чиста. Он просто представляет интересы своего клиента.

«Что касается комментариев Алсу, могу сказать следующее: госпожа Абрамова может реагировать на происходящий процесс так, как считает нужным. У меня есть свой доверитель — Ян Абрамов. Ян уполномочил меня доносить до общественности правду, что я и делаю», — прокомментировал адвокат Александр Добровинский.

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