Адвокат Абрамова ответил на обвинения Алсу: «Ян уполномочил меня»
Адвокат Добровинский отреагировал на заявление Алсу о его лжи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЭДУАРД КОРНИЕНКО
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Певица развелась с супругом месяц назад, но страсти вокруг их пары продолжают бушевать.
Адвокат бизнесмена Яна Абрамова — Александр Добровинский ответил на обвинение певицы Алсу во лжи. Подробности он эксклюзивно рассказал 5-tv.ru.
Артистка подала на развод с предпринимателем в мае текущего года, а в августе Пресненский суд Москвы расторг их брак. Однако после этого накал страстей не снизился, а возрос. После этого адвокат Абрамова заявил, что Алсу намерена подать иск на раздел имущества в Великобритании.
Певицу эти слова привели в ярость. Она опубликовала в своем блоге в соцсети гневный пост, в котором обвинила Александра Добровинского во лжи и попросила не верить его словам.
«Полагаю, что адвокат (который активно пиарится на моем имени) и его доверитель специально выдумывают разные небылицы в попытке очернить мое имя», — написала Алсу в своем.
Перепалка на этом не закончилась. Адвокат свою вину не признает и уверяет, что его совесть абсолютно чиста. Он просто представляет интересы своего клиента.
«Что касается комментариев Алсу, могу сказать следующее: госпожа Абрамова может реагировать на происходящий процесс так, как считает нужным. У меня есть свой доверитель — Ян Абрамов. Ян уполномочил меня доносить до общественности правду, что я и делаю», — прокомментировал адвокат Александр Добровинский.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд взыскал с Киркорова 90 тысяч рублей в пользу Успенской.
Читайте также
66%
0.34 103.22
-0.16
Нашли ошибку?