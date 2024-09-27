Семейная трагедия: мачеха Мадонны умерла от онкологии
Мачеха Мадонны Джоан Клэр Чикконе умерла от онкологии
Фото: www.globallookpress.com/Alessandro Bremec
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Родная мать звезды тоже скончалась от этого заболевания.
Мачеха певицы Мадонны Джоан Клэр Чикконе умерла на 82-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает Daily Mail.
Злокачественное новообразование у Джоан обнаружили несколько месяцев назад. Согласно информации источника издания, болезнь развивалась стремительно. Мачеха знаменитости ушла из жизни утром 24 сентября.
«Известная своей любовью к моде и антиквариату, Джоан активно участвовала в жизни своего сообщества, была волонтером на местных мероприятиях и с удовольствием проводила время со своими внуками. У нее остались Тони и семеро детей», — рассказал инсайдер.
Отец Мадонны Сильвио Чикконе женился на Джоан в 1966 году, когда певице было восемь лет. Тремя годами ранее мать Мадонны ушла из жизни в возрасте 30 лет из-за рака груди, который ей диагностировали во время беременности шестым ребенком. Она отказалась от лечения и умерла через несколько месяцев после родов.
Решение отца создать новую семью после смерти матери ранило Мадонну, поэтому первые годы у нее были напряженные отношения с мачехой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла актриса Мэгги Смит из «Гарри Поттера».
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